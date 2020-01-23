للمرة الثانية.. تجديد الاعتقال الإداري للأسير علاء أبو عادي

وطن: جددت محكمة "عوفر" العسكرية الاعتقال الإداري التعسفي للأسير علاء محمد حسن أبو عادي(30عاماً) من بلدة كفر نعمة قضاء رام الله، لمدة ست شهور، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

وأفاد مكتب "إعلام الأسرى" بأن قوات الاحتلال أعادت اعتقال الأسير المحرر أبو عادي في شهر يوليو من العام الماضي، بعد اقتحام منزله في بلدة كفر نعمة، وتحطيم محتوياته، في الوقت الذي كان يستعد فيه بعد أيام لإتمام زفافه.

واشار الى ان أبو عادي، أسير سابق حيث اعتقل عدة مرات لدى الاحتلال، وأمضى ما مجموعه ست سنوات في سجون الاحتلال غالبيتها في الاعتقال الإداري، حيث يتهمه الاحتلال بالانتماء لحركة الجهاد الإسلامي وتنفيذ نشاطات تحريضية على الاحتلال من خلالها.