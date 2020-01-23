تلبية لدعوة ترامب.. نتنياهو يزور واشنطن يوم الثلاثاء

وطن: قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، في بيان إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سيزور واشنطن يوم الثلاثاء لمناقشة قضايا إقليمية.

وأضاف البيت الأبيض أن بيني جانتس، منافس نتنياهو في الانتخابات، قبل أيضا دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة واشنطن لكنه لم يحدد موعدا بعد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد وجه دعوة لنتنياهو وغانتس لزيارة واشنطن ومناقشة "صفقة القرن"، ويتوقع أن يتم الكشف عنها في مارس المقبل قبل الانتخابات الإسرائيلية.