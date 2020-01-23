ضبط اسماك مجمدة وفستق غير صالح للاستهلاك الآدمي في نابلس

رام الله- وطن: ضبط جهاز الضابطة الجمركية اليوم الخميس، خلا لجولة تفقدية في الاسواق، اكثر من 211 كلغم أسماك مجمدة تظهر عليها علامات التلف، حيث تم استدعاء جهات الاختصاص من مديريتي "الاقتصاد والصحة"وبعد معاينة كمية الأسماك اقر اتلافها على الفور،؛ لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. واستكمال الاجراءات القانونية اللآزمة أصولا.

وفي ذات السياق ضبطت دوريات الجهاز أثناء عملها الميداني اليوم الخميس في المدينة، مركبة تحمل 120 كلغم فستق وتظهر عليه علامات التلف، حيث تم استدعاء جهة الاختصاص من مديرية الاقتصاد الوطني والتي اقرت بدورها الاتلاف لعدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي. واستكمال الاجراءات القانونية اللآزمة أصولآ.