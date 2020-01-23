ترامب: كل التقارير حول تفاصيل "صفقة القرن" تحمل طابع التكهنات

وطن: ذكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن كل التقارير حول تفاصيل ما يسمى بـ"صفقة القرن" تحمل طابع التكهنات.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها مساء اليوم الخميس على حسابه الرسمي في موقع (تويتر): "تتطلع الولايات المتحدة إلى استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس تحالف أبيض-أزرق، بيني غانتس، في البيت الأبيض الأسبوع المقبل".

وكانت وسائل إعلام عبرية، نشرت اليوم الخميس، ما أسمتها ببنود صفقة القرن.