ترامب: كل التقارير حول تفاصيل "صفقة القرن" تحمل طابع التكهنات

وطن: ذكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن كل التقارير حول تفاصيل ما يسمى بـ"صفقة القرن" تحمل طابع التكهنات.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها مساء اليوم الخميس على حسابه الرسمي في موقع (تويتر): "تتطلع الولايات المتحدة إلى استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس تحالف أبيض-أزرق، بيني غانتس، في البيت الأبيض الأسبوع المقبل".

وكانت وسائل إعلام عبرية، نشرت اليوم الخميس، ما أسمتها ببنود صفقة القرن.

The United States looks forward to welcoming Prime Minister @Netanyahu & Blue & White Chairman @Gantzbe to the @WhiteHouse next week. Reports about details and timing of our closely-held peace plan are purely speculative.