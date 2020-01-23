البرغوثي: خطر الإعلان عن "صفقة القرن" يترافق مع إعلان نوايا ضم الأغوار و المستعمرات الاستيطانية

رام الله- وطن: قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إنها ليست صدفة أن يتشارك نتنياهو و غانتس في الإعلان عن نواياهما ضم الأغوار و المستعمرات الاستيطانية، مع دعوة كليهما الى واشنطن لبحث "صفقة القرن" مع إدارة ترامب، في ظل اتضاح استحالة قدرة أي منهما على تشكيل حكومة بعد الانتخابات الإسرائيلية القادمة.

وقال البرغوثي إن هناك أساس قوي للاعتقاد بأن ترامب يحاول انقاذ شريكه نتنياهو بالضغط لتشكيل حكومة وحدة وطنية بين نتنياهو وغانتس بهدف تمرير "صفقة القرن" التي كما صار واضحا ليست سوى خطة لتصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية، و لنسف إمكانية قيام دولة فلسطينية ذات سيادة، و لتشريع الضم والتهويد والاستيطان ليس فقط للقدس بل ولمعظم أراضي الضفة الغربية، والعمل على تمرير التطبيع مع المحيط العربي على حساب القضية الفلسطينية.

وقال البرغوثي: يخطئ كافة فرقاء "صفقة القرن" إن ظنوا أنهم يستطيعون فرض إملاءاتهم على الشعب الفلسطيني الذي لن يتوقف عن النضال من أجل حقوقه الوطنية، و لن يرضخ أبدا لمنظومة الأبرتهايد العنصرية الإسرائيلية.