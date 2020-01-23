الاحتلال يبعد رئيس بلدية "أم الفحم" الأسبق اغبارية عن الأقصى لمدة أسبوع

وطن: أبعدت شرطة الاحتلال، مساء الخميس، رئيس بلدية "أم الفحم" الأسبق سليمان أحمد اغبارية عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، قابلة للتجديد.

وأبلغت سلطات الاحتلال اغبارية بالمثول للتحقيق بتاريخ 29-1-2020 للنظر في تمديد فترة الابعاد من قبل قائد شرطة الاحتلال بالقدس، بزعم نشاطه داخل المسجد وشحن الأجواء والتحريض.

وكانت شرطة الاحتلال اعتقلت اغبارية بعد أداء صلاة العصر في الأقصى، أثناء خروجه من باب الأسباط.

كما أبعدت شرطة الاحتلال اليوم الشاب أحمد محمد درباس من قرية العيسوية عن الأقصى لمدة 3 شهور.

يذكر أن شرطة الاحتلال سلمت درباس قرارًا يقضي بابعاده عن الأقصى لمدة أسبوع، والمثول أمامهم اليوم لتجديد قرار الابعاد.