أمريكا تعلن وقف منح تأشيرات دخول للبلاد بهدف الولادة

وطن: قررت الولايات المتحدة الخميس وقف منح تأشيرات دخول الى أراضيها بهدف الولادة، وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن القرار سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم غد الجمعة 24 يناير 2020، أي بعد ساعات من صدور القرار.

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد أعلنت عزمها فرض قيود جديدة على التأشيرات بهدف تقييد "سياحة الولادة"، حيث تسافر النساء إلى الولايات المتحدة للولادة حتى يتمكن أطفالهن من الحصول على جواز السفر الأميركي المرغوب بشدة.

و سيتم الآن التعامل مع طالبي التأشيرات الذين يعتبرهم المسؤولون القنصليون قادمين إلى الولايات المتحدة بشكل أساسي للولادة مثل الأجانب الآخرين القادمين إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج الطبي، وفقا لتوجيهات وزارة الخارجية المرسلة يوم الأربعاء واطلعت عليها وكالة الأسوشيتد برس. وسيتعين على المتقدمين إثبات أنهم يأتون لتلقي العلاج الطبي ولديهم المال لدفع التكاليف.

وتعتزم وزارة الخارجية نشر تلك القواعد اليوم الخميس، وفقا لمصادر مطلعة تحدثت إلى الأسوشيتد برس شريطة عدم الكشف عن هويتها. وستدخل القواعد حيز التنفيذ الجمعة.

وتعتبر ممارسة السفر إلى الولايات المتحدة للولادة أمرا قانونيا من الناحية الجوهرية، على الرغم من وجود حالات متفرقة لاعتقال مشغلي وكالات لسياحة الولادة بسبب عمليات احتيال متعلقة بالتأشيرات أو التهرب الضريبي.

وغالبا ما تكون النساء صادقات بشأن نواياهن عند التقدم للحصول على تأشيرات وحتى إظهار العقود الموقعة مع الأطباء والمستشفيات.

وتقوم إدارة الرئيس دونالد ترامب بتقييد جميع أشكال الهجرة، لكن ترامب يواجه بشكل خاص مشكلة الجنسية المكتسبة. فأي شخص يولد في الولايات المتحدة يعتبر مواطنا بموجب الدستور. ولقد انتقد الرئيس الجمهوري هذه الممارسة وهدد بإنهائها، لكن متخصصين وأعضاء في إدارته قالوا إن الأمر ليس بهذه السهولة.