انتعاش الميزان التجاري بين المغرب ودولة الاحتلال

وطن: قدرت المبادلات التجارية غير الرسمية بين المغرب دولة الاحتلال، والتي تتم عبر شركات وساطة تتخذ من دول أوروبية مقرا لها، بنحو 63 مليون دولار في آخر 3 سنوات، وفقاً لما نقله موقع "هسبريس" المغربي.

وأشار الموقع إلى أن تل أبيب استوردت بما يزيد عن 32.5 ملايين دولار في الفترة الممتدة ما بين يناير 2017 ونوفمبر من السنة الماضية، فيما بلغت صادراتها نحو المغرب خلال الفترة ذاتها ما يناهز 31 مليون دولار.

وساهم ارتفاع الطلب الإسرائيلي، على المنتجات المغربية خلال السنة الماضية في دفع شركات التصدير والاستيراد المغربية إلى رفع صادراتها في الفترة الممتدة ما بين يناير، ونهاية نوفمبر 2019.

وكشفت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي عن زيادة في مستوى واردات دولة الاحتلال من المنتجات المغربية، بنسبة قاربت 27 في المائة، مقارنة مع المستوى المسجل سنة 2018.