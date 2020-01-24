المنخفض الجوي مستمر ...وأجواء شديدة البرودة

رام الله- وطن: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو اليوم غائماً و شديد البرودة و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الامطار تكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، تضعف فرصة هطول الامطار في ساعات المساء، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا.

أما يوم غد السبت، يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الجو شديد البرودة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الاحد، يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردا الى شديد البرودة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر:

1- تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.

2 شدة سرعة الرياح.

3- خطر التزحلق على الطرقات.

4- تدني مدى الرؤيا الافقية.

5 - تشكل الصقيع والانجماد في ساعات الليل المتأخرة من يوم الجمعة و ساعات الصباح الباكر يومي السبت والأحد.