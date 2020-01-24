الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات واسعة بالقدس المحتلة

رام الله- وطن: نفذت قوات الاحتلال الاسرائيلية فجر اليوم الجمعة، حملة اعتقالات واسعة في أحياء القدس المحتلة.

وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع زيارة نائب الرئيس الاميركي ماسك بينيس اليوم لمدينة القدس.

كما تتزامن مع حملة ابعادات أخرى عن المسجد الأقصى لأكثر من ثلاثين مقدسيا لفترات تتراوح من أيام حتى ستة أشهر.

وعرف من المعقلين فجرا، حسب مصادر محلية وشهود عيان، المعلمة هنادي الحلواني - وادي الجوز، والصحفي عبد الكريم درويش- بيت حنينا، والصحفي أمجد عرفة- راس العامود، والشاب محمد نادر العلمي– الصوانة، والشاب مروان الرشق- راس العامود، والشاب احمد الجولاني- البلدة القديمة، والشاب تامر خلفاوي- البلدة القديمة، والشاب محمد عاشور– الطور.

كما تم اعتقال عددا من الشبان من منازلهم بحارة السعدية ، عرف منهم: محمد حجازي، ومحمد صندوقه، ومحمد الجعبري.

كما استدعت قوات الاحتلال الشاب بهجت الرازم- البلدة القديمة للتحقيق والشاب حازم الشرباتي واد الجوز سلمته استدعاء للتحقيق ، وكذلك أحمد فاخوري، ومحمد الهشلمون.