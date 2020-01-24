باكستان تحث الأمم المتحدة للقيام بدورها لحل القضية الفلسطينية

رام الله- وطن: حثت باكستان الأمم المتحدة على أداء دورها لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لضمان الأمن والسلام في الشرق الأوسط.

جاء ذلك على لسان المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة السفير منير أكرم، خلال جلسة مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط.

وقال وفقاً لبيان صادر في إسلام آباد أمس " الخميس"، إن التحديات التي تشكلها التحركات الإسرائيلية في المنطقة بما في ذلك توسيع المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة، تقوض جهود السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف أن الوضع في الشرق الأوسط يشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلام الدولي، مشيراً إلى أن استمرار "إسرائيل" في بناء المستوطنات غير القانونية يقوض رؤية حل الدولتين.

وطالب أكرم المجتمع الدولي بمواصلة جهوده لتحقيق إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام.