آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة "فجر الأمل" في المسجد الاقصى رغم عراقيل الاحتلال وبرودة الطقس

رام الله- وطن: أدى آلاف الفلسطينيين صلاة "فجر الأمل " اليوم الجمعة تلبية لدعوات النفير في المسجد الاقصى المبارك، رغم العراقيل التي وضعها الاحتلال أمامهم، وبرودة الطقس وهطول الأمطار.

وقمعت قوات الاحتلال فجراً المصلين خلال تواجدهم في باب حطة خارج المسجد الأقصى، واعتدت عليهم بالضرب واعتقلت عددا منهم.

كما صادرت قوات الاحتلال الحلويات عند مداخل بوابات المسجد الأقصى وخاصة بابي الاسباط وحطة، ومنعت توزيع المشروبات الساخنة.

ونصبت القوات الحواجز عند مداخل مدينة القدس وعرقلت وصول حافلات المصلين الى القدس، للحيلولة دون أدائهم صلاة فجر الأمل بالمسجد الأقصى.

هذا وقد اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والمصلين،فجراً، في ساحات المسجد الاقصى المبارك، أصيب خلالها عدد من المصلين بالأعيرة المطاطية.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال الخاصة اقتحمت المسجد الأقصى فور انتهاء المصلين من اداء صلاة فجر الأمل، وأطلقت الأعيرة المطاطية نحوهم، ما ادى الى اصابة بعضهم.

واضافوا ان القوات لاحقت المصلين ومنعتهم من التواجد بالساحات وصحن مسجد قبة الصخرة، واستفزتهم وافتعلت المشاكل دون أي مبررات.

واغلق مصلون بوابات المصلى القبلي خلال اقتحام القوات ساحات المسجد الاقصى، خوفا من اقتحامه، ورددوا التكبيرات وهتافات نصرة للمسجد الأقصى.

وشهدت احياء مدينة القدس مساء امس " الخميس" حتى ساعات الفجر حملة اعتقالات واسعة بين صفوف المقدسيين، بعد اقتحام منازلهم.

واعتقلت قوات الاحتلال الناشطة المقدسية هنادي الحلواني، بعد اقتحام منزلها في حي واد الجوز بالقدس بطريقة همجية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي عبد الكريم درويش من منزله في حي بيت حنينا شمال القدس المحتلة، والشاب محمد نادر العلمي من حي الصوانة بالطور.

واعتقلت قوات الاحتلال الليلة عددا من شبان البلدة القديمة، وتركت استدعاءات للتحقيق لآخرين، بعد اقتحام منازلهم، عرف من بينهم الشاب تامر الخلفاوي من حارة السعدية، واحمد الجولاني من باب حطة، والأسير المحرر راني عرابي الرشق من حاجز زعيم، وتركت استدعاء للتحقيق للشاب بهجت الرازم، وآخرين.