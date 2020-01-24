مستوطنون يحرقون أجزاء من مسجد شرقي القدس ويخطون شعارات عنصرية

رتم الله- وطن : أحرق مستوطنون متطرفون، فجر اليوم الجمعة، أجزاءً من مسجد يقع في قرية "بيت صفافا" شرقي مدينة القدس المحتلة، وخطوا شعارات عنصرية ضد الفلسطينيين.

وذكرت المصادر المحلية إن أهالي القرية وبمساعدة طواقم الإطفاء هرعوا إلى المسجد فور اندلاع النيران، وقاموا بإخمادها، ومنع انتشار الحريق إلى باقي أجزاء المسجد.

وأضاف بأن المستوطنين خطوا عبارة "كوري أور" في إشارة إلى بؤرة استيطانية في القدس أخلي بعض المستوطنين منها قبل فترة.