أسماء سلامة تكتب لوطن : اضحك الصورة تطلع حلوة

ليست صوراً تذكارية لتخليد لحظات فريدة ومميزة، ولا صوراً لأحداث قد تضيف شيئاً للتاريخ، أو لمواقف قد تساهم في كشف حقيقة أو توثيق سلوكيات هناك رسالة يمكن توجيهها للناس من خلالها. بل هي مجرد صور لقيام أشخاص بواجباتهم التي يتقاضون عليها رواتبهم، مهامهم التي تفرضها عليهم مواقعهم على اختلافها، فما الغريب في أن يقوم شخص بوظيفته، وأن يؤدي واجباته ؟؟ لماذا يتم التقاط الصور له أثناء ذلك ويمجد ويخلد ويصفق له على شيء بديهي ومسلم قيامه به، ما الشيء عكس الطبيعة أو الانجاز العظيم في ذلك ....

باتت الصورة هي الغاية التي يسعى إليها الكثيرون، يتبارون في الظهور في الصور على مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وكأنهم نجوم السينما، الصور توثق كل تحركاتهم، وكأنهم الوحيدون الذين يستيقظون صباحاً ويتوجهون إلى أماكن عملهم ويعملون، ألا يعلمون أن الإنسان الذي يعمل بتركيز بشكل جدي لا يمكنه التركيز في أمور أخرى .. يعني بالعربي مش فاضي يمسك التلفون، وقته يعطيه للإنجاز الحقيقي ..

الأمر تعدى محبي التصوير والشهرة والاستعراض على وسائل الإعلام ، إلى أولئك الذي يفترض أن ما يقومون به هو عمل الخير، توثيق التبرعات والمشاركة في الأعمال الخيرية، مستغلين قدرتهم المادية على العطاء ليخسروا الإنسانية الحقيقية التي يجب أن تكون الدافع الحقيقي للبذل ومساعدة الآخرين، وليس التصفيق والثناء والمديح ونشر الصور على وسائل الإعلام ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي، صورة فلان وهو يتبرع بمبلغ كذا للجهة الفلانية، وهو يقدم الهدايا للأطفال في المكان الفلاني ، وهو يقدم كذا لمدرسة كذا أو جامع كذا ... ألا تعلمون أن اليد اليسرى يجب أن لا تعلم بما تهب اليد اليمنى ... وأن الخير الحقيقي يعطى في ظلام الليل حتى لا تخدش كبرياء وعزة نفس من يمنح له ... أين إنسانيتنا من ذلك كله ، هل فعلاً أصبح فعل الخير دعاية شخصية لكسب أصوات في انتخابات، أو ترويج لشركة أو محل تجاري ، أو تبييض ماض اتشح بالسواد لفترات ....

الظهور الإعلامي بالاستعراض في الأعمال بات أمراً مبتذلاً، أتفهم أن يتم إجراء حفل لافتتاح مشروع معين، وأن يتم التركيز على ذلك الحدث لإظهار التطور والانجازات، ولكن ما لا أفهمه هو التسابق في حجز مقعد في الصفوف الأولى للظهور في كافة الكاميرات الموجودة، إن كان للشخص علاقة بالموضوع أم لا، المهم التواجد مع ذوي العلاقة ونشر هذه الصور وكأنها إنجاز أو وسام. عقدة التقرب من المسؤول والتواجد معه في صورة واحدة أمر مستفز، إذ من الطبيعي النظر للمسؤول على أنه مواطن عادي، وموظف يقوم بوظيفته، ويتقاضى مقابل ذلك راتباً، إن الهالة الني نحيط بها بعض المسؤولين وبعض الشخصيات المهمة والمشهورة وذات التأثير هي التي تصنع الفروق بيننا، وإلا لا فرق بيننا إلا في المسمى الوظيفي، والراتب الشهري الذي يتقاضاه كل منا، نحن من نصنع الفروق بأنفسنا ونقنع أنفسنا بوجودها ونتصرف بناء عليها .

لماذا يطلب من الشخص أن يتحدث عن عمله وإنجازاته، وأن يستعرض بها، في حيث أن الأعمال والإنجازات هي الأجدر أن تتحدث عن أصحابها، لن تصنع مجداً باحتلال صورك عناوين الأخبار أثناء تأديتك واجبك، ولن تحصل على أجر وثواب وأنت تستعرض بإنفاقك ( في الخير )، فلكل امرئ ما عمل لأجله، إن كانت الغاية الصور والتصفيق فلكم ذلك، ولكن بمجرد ترككم لمناصبكم لن يتذكركم أحد ، ولن تجدوا من يبحث عن صوركم ليتأملها.

ستبقى صوركم لديكم براويز معلقة على الجدران، والدروع التي حصلتم عليها مجرد تحف تزين الرفوف، ما يبقى فعلاً هو ما قدمتم للوطن والمواطن ، رصيدكم الحقيقي، هل ستجد من يطرق بابك بعد تركك للمنصب ليسأل عنك، أو من يحتفي بحضورك وأنت مجرد من كل ألقابك ، عندها فقط يكون الاحترام والتقدير الحقيقيين، لأنها ستكون دون مجاملة ومصلحة ( ومسح جوخ )، ليس كل من يلتف حولك وأنت في منصبك صادق في تصرفاته.

في نظري إن تكريم شخص بعد وفاته لأنه استحق ذلك، وترك إرثاً يحسب له، أفضل ألف مرة من النفاق الحاصل من تكريم وثناء لأحياء لا يستحقون لأنه أعمق وأصدق وأنقى، بالرغم من أنه أمر محزن أن لا يجد الإنسان التقدير حياً ، ويحتفي به الأحياء وهو تحت التراب.