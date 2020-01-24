الصحة العالمية: من المبكر إعلان حالة طوارئ حول فيروس كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أنه "من المبكر إعلان حالة طوارئ صحية عامة على نطاق دولي" حول فيروس كورونا، الذي ظهر في الصين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدحانوم غيبريسوس، في مدينة جنيف السويسرية.

وأوضح أن المنظمة تتابع عن قرب كل مستجد حول فيروس كورونا الجديد.

وأضاف أنّ "عدم إعلاننا لحالة طوارئ صحية لا يعني أن منظمة الصحة العالمية لا تأخذ الموضوع على محمل الجد".

والثلاثاء، حذر خبراء صحة في جامعة هونغ كونغ، من انتشار المرض "الغامض" سريعا في الصين، بعد أن ظهر في مقاطعة "خوبي"، وسط البلاد.

وبحسب معطيات منصة "التطورات الفورية لوباء فيروس كورونا الجديد في الصين"، الصادر الخميس، ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 639 حالة.

وألغت الصين الفعاليات الاحتفالية السنوية ببكين، بسبب فيروس "كورونا" الجديد، من أجل ضمان سلامة المواطنين ومنع انتشار الفيروس.

وفيروس كورونا الجديد، الذي بات يسمى بـ "فيروس ووهان"، نظرا لاكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس بهذه المدينة، حيث ينتقل عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال.

ومن أول أعراض الإصابة بالفيروس، ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في التنفس، والإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى، قد ينتهي بالموت.

وأول مرة كشفت فيها الصين عن الفيروس الغامض، كان في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بمدينة ووهان.

وفي 31 من الشهر نفسه، أعلنت لجنة الصحة في بلدية ووهان، إنها صادفت "مرضا غامضا" لدى 27 شخصا لديهم اتصال مع سوق "هوانان"، للمأكولات البحرية في المدينة.

المصدر : الأناضول