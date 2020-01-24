فيديو| تظاهرات حاشدة في بغداد تطالب بإنهاء وجود القوات الأمريكية في العراق

وطن: انطلقت في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الجمعة، تظاهرات حاشدة تطالب بإنهاء وجود القوات الأميركية في البلاد، استجابه لدعوة مقتدى الصدر.

وتجمع آلاف العراقيين منذ الصباح وسط العاصمة، ورفعوا لافتات تندد بالوجود الأميركي على الأراضي العراقية، والأعلام العراقية.

وكان البرلمان العراقي صادق على قرار يقضي بإخراج القوات الأميركية من البلاد.

وتناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للتظاهرة التي انطلقت، صباح اليوم الجمعة، وسط العاصمة بغداد والتي ترفض الوجود الامريكي على الاراضي العراقية.

جانب من التظاهرة المطالبة بخروج القوات الاميركية من #العراق في منطقة الجادرية في #بغداد. pic.twitter.com/YMhYjS4S5J — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) January 24, 2020

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس الخميس، إلى "نصرة الوطن وعدم نقض العهد"، وذلك قبل ساعات من التظاهرة المليونية ضد التواجد الأجنبي المقررة غدا الجمعة.

وصادق البرلمان العراقي، في وقت سابق على قرار يقضي بإخراج القوات الأمريكية من البلاد، على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في محيط مطار بغداد الدولي بغارة أمريكية مطلع الشهر الجاري.