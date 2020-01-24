ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز يصل بيت لحم

وطن: وصل ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، اليوم الجمعة، إلى مدينة بيت لحم، في زيارة رسمية للأراضي الفلسطينية المحتلة تشمل لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وزيارة للأماكن الدينية، إضافة إلى لقاءات أخرى..

وتستعد مدينة بيت لحم لاستقبال الأمير في زيارة تستمر حتى ما بعد الظهر، قبل عودته إلى مدينة القدس، حيث سيزور ساحة وكنيسة المهد في بيت لحم، وعددا من الأماكن الدينية الأخرى، وسيجتمع مع شخصيات من المجتمع المحلي.

وكان باستقبال الأمير تشارلز، محافظ بيت لحم كامل حميد، ووزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، وسفير دولة فلسطين لدى بريطانيا حسام زملط، ورئيس البلدية أنطون سلمان، ورجال دين مسلمين ومسيحيين.