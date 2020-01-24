فيديو | خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري يكسر قرار إبعاده ويدخل المسجد

وطن: دخل خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري، إلى المسجد، برغم قرار الاحتلال بإبعاده عن المسجد لمدة أسبوع بتهمة التحريض في خطب الجمعة.

ودخل رئيس الهيئة الإسلامية العليا للدفاع عن الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، إلى المسجد الأقصى، من باب الأسباط، محمولاً على أكتاف المصلين، كاسراً بذلك قرار الاحتلال.

واستدعت مخابرات الاحتلال، الأحد الماضي، خطيب المسجد الأقصى، وسلمته أمراً يقضي بمنعه من دخول المسجد الأقصى حتى 25 من كانون الثاني/يناير الجاري، قابلة لتمديد.