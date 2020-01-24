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بينت: سنبدأ بفرض السيادة على جميع المستوطنات في الضفة وبموافقة أمريكا

24.01.2020 02:28 PM
بينت: سنبدأ بفرض السيادة على جميع المستوطنات في الضفة وبموافقة أمريكا

وطن: علق وزير جيش الاحتلال نفتالي بينت، يوم الجمعة، على التقارير الإعلامية المتداولة حول صفقة ترامب.

وقال بينيت عبر حسابه الخاص على "تويتر" :"هذه ليست دعاية انتخابية، وسنبدأ بفرض السيادة على جميع المستوطنات في الضفة".

وتابع: "هذه فرصة قبل الانتخابات لفرض القانون الإسرائيلي كاملا 100% على المستوطنات دون الاعتراف بدولة فلسطينية. وكل هذا بموافقة أمريكية".

 

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