بوتين وقبعة حرس الشرف.. تواضُع "القيصر"

وطن: في القرن العشرين كانت التحية غير اللفظية مقرونة برفع القبعات عن الرأس تعبيراً عن الترحاب والاحترام، وكانت وما زالت موروثا ثقافيا وبادرة اجتماعية يتبع في الغرب.

نقول عربيا، إذا اعجبنا بقول أو بفعل أحدهم: ترفع لك القبعة.. تحبباً وتقديراً لما فعل.

ويقول الفرنسيون "شابوه" إطراءً لأحدهم. وقد ارتبط الوصف بنوع من القبعات التي كان يرتديه أصحاب المناصب الرفيعة والمرموقة في أوروبا، كبادرة احترام للآخر.

ولكن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي لم يكن يوم امس يرتدي قبعة، فعل العكس، وفي بادرة لطيفة، انحنى والتقط قبعة أحد حراس الشرف الفلسطيني، عن الأرض، وأعاد وضعها على رأس العسكري بتواضع شديد، محافظاً على ابتسامته، وذلك أثناء استقباله من قبل الرئيس عباس في قصر الرئاسة في مدينة بيت لحم.

ذلك المشهد، لم يفلت من بين أيدي النقاد والنشطاء وأصحاب النكتة، فمنهم من وصف فعلة بوتين بالاحترام والتقدير، وأطلق عليه لقب" القيصر" وبكونه غير مصاب بـ"حمى الكراسي". ومنهم من عبر عن واقع عربي بنكتة، متهماً بوتين بأنه من أوصى بوضع القبعة على الأرض كي يعلم الزعماء الاحترام.. فيما وصفه البعض بأنه ممثل "محترف".. ولكن الجميع اتفقوا على لطف الحركة وتواضعها، وإن اختلفوا على مغزاها.

ودار سجال في مواقع التواصل الاجتماعي للفيديو المسجل الذي يوثق لحظة اعادة بوتين البقعة العسكرية لأحد حراس الشرف الفلسطيني، عندما التقطها عن الأرض ووضعها على رأس رجل الأمن، فيما ظهرت الابتسامة على وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

هذا وقد وصل الرئيس الروسي فلاديمر بوتين إلى مدينة بيت لحم مساء أمس الخميس، للقاء الرئيس محمود عباس وبحث العديد من المسائل الخاصة بالعلاقات الثنائية، والأوضاع العامة في الشرق الأوسط والتركيز على جهود حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وبدوره أكد الرئيس عباس نيته زيارة روسيا في مايو المقبل بمناسبة الاحتفالات بذكرى عيد النصر على النازية.