أبو بكر يطلع الأمير تشارلز على الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين

وطن: أطلع نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، على الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بحق الصحفيين الفلسطينيين.

وقال أبو بكر على هامش حفل استقبال الأمير تشارلز في مدينة بيت لحم، الذي نظمته مؤسسات المدينة، بحضور المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، إن الصحفيين الفلسطينيين تعرضوا لانتهاكات عديدة من قبل جيش الاحتلال، من قتل وإصابات خاصو خلال عامي 2018 و2019، حيث أصيب أكثر من 800 صحفي، وفقد أربعة صحفيين أعينهم، إضافة إلى أن عددا من الصحفيين يقبعون خلف زنانين الاحتلال.

وطالب بضرورة محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على ما يرتكبه من جرائم بحق الصحفيين، وشعبنا الفلسطيني.