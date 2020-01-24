استئناف المظاهرات ضد الغاز الإسرائيلي في الأردن

وطن: خرج متظاهرون أردنيون إلى شوارع العاصمة عمان، اليوم الجمعة، لدعوة الحكومة مرة أخرى إلى رفض استيراد الغاز من إسرائيل.

ونظم الاحتجاج تحت شعار "شجب الخيانة"، وتجمعوا بالقرب من مبنى وزارة الطاقة الأردنية، ومبنى الشركة الوطنية للكهرباء في عمان.

ويصر المشاركون في الاحتجاج، على ضرورة إلغاء استيراد "الغاز الفلسطيني المنهوب"، والتراجع عن "خيانة" إبرام الاتفاق لتزويد الأردن بالغاز من الحقول الإسرائيلية.

وقد بدأت عمليات توريد الغاز الإسرائيلي إلى الأردن، في 1 يناير 2020 في إطار فترة تجريبية، تستمر ثلاثة أشهر.

ووقع كونسورتيوم بقيادة Noble Energy الأمريكية، الذي يستثمر حقل غاز "ليفياثان" الإسرائيلي، اتفاقية لتوريد الغاز في سبتمبر 2016، مع شركة الكهرباء الوطنية المحدودة في الأردن. ويستخدم هذا الغاز لتوليد الكهرباء.

ووفقا للاتفاقية، تعهد الكونسورتيوم، بتوريد 45.3 مليار متر مكعب من الغاز إلى الأردن خلال 15 عاما. وتقدر قيمة الصفقة بـ10 مليارات دولار.

المصدر: نوفوستي