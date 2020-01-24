غانتس متشكك بشأن الدعوة للبيت الأبيض وسيعلن قراره السبت

وطن: أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن زعيم تحالف "أزرق-أبيض" بيني غانتس يجري مشاورات بشأن ما إذا كان يجب عليه قبول دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة واشنطن الثلاثاء القادم.

وذكرت الصحيفة أن مساعدي غانتس يستعدون لزيارة واشنطن، إذا قرر قبول دعوة ترامب، فيما ألغى أعضاء تحالفه مشاركتهم المقررة في الفعاليات الثقافية في الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن يعلن رئيس "أزرق-أبيض" عن قراره غدا السبت.

ولفتت الصحيفة إلى أن غانتس غير موقفه المعارض أصلا لخطط البيت الأبيض الإعلان عن "صفقة القرن" قبل انتخابات الكنيست الثالثة على التوالي المقرر تنظيمها في مارس القادم ودعا الإدارة الأمريكية في وقت سابق من الأسبوع الجاري إلى اتخاذ هذه الخطوة التي أكد ترامب أنها ستأتي على الأرجح قبيل اجتماعه مع المتنافسين الاثنين من أجل رئاسة حكومة إسرائيل.

لكن مصدرا في "أزرق-أبيض" قال أمس لـ"هآرتس" إن إدارة ترامب تحاول بذلك مساعدة نتنياهو المتهم في ثلاث قضايا فساد على إقناع الكنيست بتأجيل موعد المشاورات بشأن طلبه منحه الحصانة من الملاحقة الجنائية والتي من المقرر أن تجري الثلاثاء المقبل.

وشدد مسؤولون في "أزرق-أبيض" على أنهم مصممون على إجراء المشاورات في موعدها، حتى إذا كان ذلك بغياب نتنياهو وغانتس، ولن يقبلوا بأي تأجيل.

وأعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس أمس الخميس أن دعوة غانتس إلى البيت الأبيض جاءت بمبادرة من منافسه في الصراع من أجل كرسي رئيس وزراء إسرائيل، رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، فيما أكد ترامب أن كلا من نتنياهو وغانتس وافقا على زيارة واشنطن لبحث تفاصيل خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".