المخابرات الأمريكية حذَّرت لندن من خطط سعودية للتجسس على خطيبة جمال خاشقجي

رام الله - وطن: كشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية، أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية نبهت نظيرتها البريطانية إلى أن من الضروري مراقبة خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، بعد أن علمت أن السعودية كانت تخطط لإبقاء جنكيز تحت المراقبة في بريطانيا عام 2019.

الصحيفة أوضحت نقلاً عن مصادر استخباراتية غربية، الجمعة 24 يناير/كانون الثاني 2020، أن الولايات المتحدة تعتقد أن السعودية كانت «تنوي وتطمح إلى» مراقبة خديجة بلندن في شهر مايو/أيار الماضي، بعد سبعة أشهر من مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، حيث ذهب لاستخراج الأوراق اللازمة للزواج.

كما أشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه لا يتضح ما إذا كانت مراقبة خديجة خُطط لأن تكون إلكترونية أو بتتبُّعها شخصياً، أو ما إذا كانت كُللت بالنجاح. لكن اكتشاف الأجهزة الاستخباراتية استهداف خديجة بتلك الطريقة، واستعداد السعودية لفعل ذلك في بريطانيا بعد فترة وجيزة من الاحتجاج على مقتل خاشقجي، سوف يدق ناقوس الخطر في المجتمع الدبلوماسي.

يتطابق ذلك مع ما أوردته صحيفة «واشنطن بوست» الشهر الماضي، من أنباء عن رفض الخارجية الأمريكية برنامجاً أعدَّته شركة «دينكورب» العسكرية الخاصة لتدريب عناصر رئاسة الاستخبارات العامة السعودية، وذلك على وجه الخصوص، بسبب المخاوف التي أثارتها لدى واشنطن تقارير عن رقابة المملكة على خطيبة خاشقجي، وهي تحمل الجنسية التركية، وأحد أنجاله في لندن الصيف الماضي.

رفضت الخارجية الأمريكية وسفارة السعودية في واشنطن وجنكيز التعليق على الموضوع للصحيفة.

يأتي ذلك بعد أيام من نشر الأمم المتحدة تقريراً يرجح أن هاتف الملياردير الأمريكي ومالك «واشنطن بوست»، جيف بيزوس، تعرض للاختراق في عام 2018، إثر تلقِّيه رسالة في تطبيق «واتساب» من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتنفي الرياض بشدةٍ تورطها في الموضوع.

عربي بوست