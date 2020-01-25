ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" في الصين إلى نحو 1300

وطن: أعلنت السلطات الصينية، اليوم السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" الى نحو 1300.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان، إنه تم اكتشاف 444 حالة جديدة على الأقل من الفيروس، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1287.

وكثّفت الصين خلال الساعات الأخيرة جهودها لاحتواء هذا الفيروس، فعزلت أكثر من أربعين مليون شخص يوم أمس الجمعة، بينما أُلغيت احتفالات كانت مقرّرةً السبت لمناسبة السنة القمرية الجديدة، وأغلقت مواقع شعبيّة تلقى إقبالاً.

أما في الخارج، فسجلت إصابة ثانية بالفيروس في الولايات المتحدة، وثلاث إصابات في فرنسا، للمرة الأولى في أوروبا.

وقد أمرت الصين بفرض إجراءات على مستوى البلاد للكشف عن حالات الإصابة المشتبهة بالفيروس على القطارات والطائرات والحافلات، مع ارتفاع عدد المصابين والوفيات.

وأفاد بيان لجنة الصحة الوطنية، أنه سيتم وضع محطات للكشف عن الإصابات، وسيتم نقل الركاب الذين يُشتبه بإصابتهم فوراً إلى مركز صحي. وجاء الإعلان بينما أغلقت السلطات خمس مدن جديدة تعد نحو 56 مليون نسمة في محاولة لاحتواء المرض.