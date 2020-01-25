حماس: الترتيبات لتنفيذ "صفقة القرن" استهداف للوجود الفلسطيني

وطن: قال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس، اليوم السبت، إن ما يجري من ترتيبات أمريكية إسرائيلية بشان القضية الفلسطينية لتنفيذ ما يسمى بـ "صفقة القرن "، هو استهداف للوجود الفلسطيني وهوية القدس وعلاقة الأمة بفلسطين والمسجد الأقصى.

وأضاف في تصريح صحفي " إن كل هذه المخططات الصهيو- أمريكية لتصفية القضية الفلسطينية ما كان لها أن تطرح أو يمرر جزء كبير منها لولا حالة التماهي الإقليمي والدولي معها، ومنح الاحتلال الشرعية على أرض فلسطين والتطبيع معه، بينما تمارس كل أشكال الظلم والإضطهاد على شعبنا الفلسطيني وتنهب مقدراته وثرواته وتدنس مقدساته".

واعتبر أن محاولات تجريم المقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني وحصاره وشيطنة رموز وعناوين نضاله ومشوار كفاحه من أطراف عدة، في وقت تُفتح فيه أمام الاحتلال أبواب عواصم الدول الوازنة في المنطقة، وقمع السلطة للمقاومة واستمرار التنسيق الأمني، بأن كل ذلك شكَّل غطاءً وتمهيد الطريق لطرح هذه المشاريع والمخططات. كما قال.

وأكد على ضرورة تغيير هذه المعادلات وأن يتم انتزاع حقوق الشعب الفلسطيني، من خلال انطلاق مرحلة جديدة من مراحل الصراع مع الاحتلال، من خلال ثورة ضد الظلم والاضطهاد والعدوان، مع الرهان على عزيمة وإرادة الشعب واستخدام المقاومة بكل أدواته لإفشال هذه المخططات وحماية مصلح الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه