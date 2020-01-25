مهندس مزارع يطلق أول مشروع للأكواخ الحديثة في فلسطين

وطن- الخليل- ساري جرادات:

من الهندسة المعمارية إلى تربية الدواجن، سعى المهندس أسامة القواسمي، من مدينة الخليل، تطوير موهبته في تربية الصيصان والأرانب وغيرها من أنواع الدواجن، عبر صناعة أكواخ خشبية صديقة للبيئة، وتعمل في ظروف جوية مختلفة.

القواسمي عمل على صناعة أكواخ مقسمة إلى مكان ينام فيه الدجاج، ومكان يضع فيه بيضه، وآخر للشرب والأكل، كما أن الأوساخ التي تخلفها الدواجن يمكن استعمالها في عملية زراعة النباتات والأشتال بعد عامين.

ولفت القواسمي إلى أن الاكواخ الحديثة لا يخرج منها روائح تضر بالبيئة أو الإنسان، بفعل التهوية الجيدة والخشب المطلي بمواد خاصة تمنع صدورها منه.

وطور القواسمي موهبته في صناعة الأكواخ من خلال الاطلاع على صناعة الأكواخ في الولايات المتحدة الأمريكية، عبر موقع "اليوتيوب"، وبما يتلاءم مع الظروف الجوية الخاصة بفلسطين.

وعمل القواسمي على حماية الطيور لديه عبر وضع حواجز خاصة تمنع وصول الكلاب الضالة اليها، وإغلاقها من الأسفل، كما أن وزن الأكواخ يساعد على نقلها وتفكيكها في أجزاء واسعة من الحدائق المنزلية.

وأشار القواسمي إلى أن الأكواخ تدر عليه أرباحاً جيدة، في ظل انعدام فرص العمل في فلسطين، وتراجع الأوضاع الاقتصادية.

ويربي القواسمي العديد من أنواع الطيور في حديقة منزله، وخصص لبعض الأنواع منها برك سباحة لتكون قادرة على التكيف مع البيئة.

وطالب القواسمي المؤسسات التي تهتم بالبيئة والشباب بدعم مشروعه، كونه المشروع الأول في فلسطين.