اهالي بزاريا يناشدون عبر وطن لمنع مرور الشاحنات من وسط البلدة

وطن- نابلس- محمد عتيق:

ناشد أهالي بلدة بزاريا غرب محافظة نابلس عبر وطن المسؤولين، للتدخل في تطبيق قانون دائرة السير بعدم مرور الشاحنات من داخل البلدة لضعف البنية التحتية في البلدة وشوارعها، وتعتبر قرية بزاريا طريق رئيسي بين مدينة طولكرم ومدينة جنين.

وتمتد بزاريا بشكل أفقي نسبيا مع الشارع الرئيسي للبلدة، وتتوزع منازلها على جانبي الطريق، ما اعاق توسع الشارع الرئيسي في البلدة، بسبب قدم البيوت على حافتي الشارع العام وهو ما خلق أزمة مرورية على الشارع، تفاقمت مع مرور الشاحنات الكبيرة بكثرة، رغم وجود قانون مرور ينص على منع دخول الشاحنات للبلدة.

المواطن تيسير سفاريني، قال لـ وطن:" قرية بزاريا غير مهيأة لدخول الشاحنات وخصوصا شاحنات كبيرة وتريلات، لا يوجد تخطيط مسبق في البلدة وأصبحت غير قادرة على تحمل أزمة المرور الخانقة".

وناشد السفاريني قائلا: "نريد تطبيق القانون المروري الذي يمنع دخول الشاحنات الى القرية، ونناشد المسؤولين بالتدخل لإيقاف مرور الشاحنات، قبل حدوث كارثة، خاصة أن الشوارع ضيقة مع جود أطفال على شارع القرية ما يشكل خطرا على حياتهم، بالإضافة إلى أكثر من حادث سير وقع في القرية".

طلبة المدارس هم الأكثر تضررا من الأزمة المرورية ومرر الشاحنات الكبيرة، بسبب امتداد البلدة الأفقي وابتعاد المدرسة عن مركز البلدة أكثر من 20 كم.

الطالب محمد جهاد سالم، قال لـ وطن: " يبعد بيتنا أكثر من 1 كم عن المدرسة وعند ذهابنا وعودتنا من المدرسة تضايقنا الشاحنات خلال مرورها من الشارع وهو ضيق جدا لا نستطيع المرور أو العبور في الشارع أثناء وجود شاحنات وخصوصا الشاحنات الكبيرة".

ووجه مجلس قروي بزاريا رسالة للمسؤولين بتطبيق قانون السير بعدم مرور الشاحنات من البلدة، وايجاد حلول بديلة للحد من دخول الشاحنات داخل القرية.

وقال عضو البلدية جهاد رزق، في حديثه لوطن: "شارع قرية بزاريا افتتح كطريق بديل ايام اغلاق الاحتلال للضفة الغربية عام 2000، وأصبح فيما بعد طريقا رئيسيا بسبب عدم تهيئة الطريق لاستيعاب الضغط المروري على الشارع بسبب اقتراب البيوت على بعضها البعض، وفاقم الامر مرور الشاحنات، وصدر قرار من دائرة السير بعدم مرور شاحنات من القرية، ولكنه لم يطبق".

ووجه رزق رسالة من المجلس المحلي عبر وطن، وقال: " نتوجه الى المسؤولين والحكومة الفلسطينية بإيجاد حل بديل وشق طريق بجانب البلدة لتسهيل مرور الشاحنات وتخفيف الازمة المرورية داخل البلدة وعدم اعاقة اهالي البلدة في تحركهم داخلها، وهو امر غير مكلف للحكومة".