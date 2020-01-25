الشرطة: حادث سير كل 90 دقيقة وحالة وفاة كل 72 ساعة في فلسطين

رام الله- وطن: اصدرت الشرطة اليوم احصائية حوادث السير للعام الماضي 2019، وبينت وقوع حادث سير واحد كل 90 دقيقة ووفاة واحدة كل 72 ساعة بحوادث الطرق.

وذكر الناطق الاعلامي بإسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات ان 122 مواطن لقوا مصرعهم في العام الماضي نتيجة لحوادث السير بانخفاض قدره 2.4% عن عام 2018 الذي شهد 125 حالة وفاة، كما تم تسجيل 13165 حادث سير في العام 2019 مقارنة بـ1282 حادث للعام 2018.

وأكد العقيد ارزيقات ان 77 حالة وفاة وقعت في الطرق الخارجية والواقعة خارج نطاق سيطرة الشرطة الفلسطينية بنسبة مقدارها 63,1% من بين اجمالي عدد الوفيات، كما تم تسجيل 4587 حادث بالمناطق خارج السيطرة بنسبة 34,8% .

واضاف ارزيقات ان محافظة رام الله والبيرة سجلت اعلى معدل حوادث في محافظات الضفة حيث بلغ عددها 3585 حادث من المجموع العام للسنة الماضية.