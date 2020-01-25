المقدسيون يشيعون الطفل قيس أبو إرميلة

القدس- وطن: شيعت جماهير القدس المحتلة، اليوم السبت، الطفل قيس أبو إرميلة (8 سنوات) إلى مثواه الأخير في مقبرة باب الأسباط بالقدس القديمة.

وانطلق موكب التشييع من منزله إلى المسجد الأقصى المبارك، حيث أدى آلاف المصلين صلاة الجنازة عليه، قبل نقله إلى مقبرة باب الأسباط ليدفن هناك.

وكان الطفل أبو إرميلة، توفي نتيجة غرقه في بركة مياه في حي بيت حنينا شمال القدس المحتلة حيث يقطن، وانطلاق آلاف المقدسيين للبحث عنه ليلا قبل العثور على جثمانه في بركة جمع مياه.