المنتخب الوطني يتوج بلقب بطولة "بانجاندو" الودية

وطن: توّج المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة القدم بلقب بطولة كأس "بانجاباندو" الدولية الودية السبت، بعد فوزه على بوروندي بثلاثية لهدف، في المباراة النهائية للمسابقة التي لعبت في بنجلاديش.

وحسم "الفدائي" اللقب لمصلحته من الشوط الأول للقاء، بعدما سجل ثلاثية عن طريق خالد سالم في الدقيقة الثالثة، وسامح مراعبة بالدقيقة العاشرة، وليث خروب في الدقيقة 26، قبل أن يردّ منتخب بوروندي بهدف تقليص الفارق بالدقيقة 60 .

ومن الجدير بالذكر أن هذا اللقب هو الثاني للمنتخب الوطني، حيث سبق له أن أحرز كأس المسابقة في نسختها الماضية عام 2018.