الجيش السوري يتقدم باتجاه مدينة معرة النعمان

وطن: تفيد الأنباء الواردة من سوريا بأن الجيش السوري تقدم باتجاه مدينة معرة النعمان، وسيطر على بلدتي الدير الشرقي والدير الغربي بريف إدلب شمال سوريا. جاء ذلك بعد معارك مع فصائل متشددة أدت إلى مقتل سبعة عناصر من الجيش السوري وستة عشر عنصرا من المتشددين.

وقالت مصادر سورية إن الجيش السوري بات على بعد أربعة كيلومترات من معرة النعمان، التي يشكل السيطرة عليها هدفا استراتيجياً للجيش السوري.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، مقتل 3 جنود سوريين وإصابة 8 آخرين، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بنيران المتشددين في مدينة حلب، شمالي البلاد.