شاهد.. أول هزيمة لبرشلونة تحت قيادة سيتين

وطن: مني فريق برشلونة بهزيمة مؤثرة أمام مضيفه فالنسيا (2-0) في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، على ملعب "ميستايا"، وذلك ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم فريق فالنسيا "الخفافيش" بهدف جاء بـ "نيران صديقة" سجله المدافع جوردي ألبا، في الدقيقة 48، خطأ في مرماه بعد تسديدة قوية ارتطمت الكرة به ودخلت الشباك.

ومن ثم أحرز المهاجم الأرجنتيني مكسيمليانو غوميز هدف الأمان الثاني، بحلول الدقيقة 77، معوضا بذلك ضربة جزاء أهدرها في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول.