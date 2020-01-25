"غاز المدفأة" يقتل عائلة أردنية

وطن: توفي ستة أشخاص من أسرة أردنية واحدة، السبت، على إثر الاختناق داخل منزلهم في محافظة الكرك جنوبي الاردن، من جراء استنشاقهم الغازات المنبعثة من مدفأة الغاز، أثناء النوم.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني الأردني، إياد العمرو، أن كوادر الإسعاف تعاملت مساء السبت مع وفاة الأشخاص الستة، أثناء نومهم، في منطقة سول بمحافظة الكرك، على بعد 118 كيلومترا جنوبي عمان.

وأضاف أن "فرق الإسعاف قامت بإخلاء المتوفين وهم الأم والأب وأطفالهم الأربعة إلى مستشفيي الكرك الحكومي والأمير علي العسكري".

وحث العمرو المواطنين على "ضرورة الاستخدام الآمن والسليم للمدافئ وتفقد الخراطيم الواصلة ما بين الأسطوانة وجسم المدفأة وعدم ترك المدفأة مشتعلة أثناء النوم".