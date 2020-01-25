القضاة ينتخبون مجلس إدارة جديد لنادي القضاة الفلسطينيين

رام الله-وطن: بحضور الغالبية العظمى من قاضيات وقضاة فلسطين، وبحضور ممثل وزارة العدل، الأستاذ طارق أبو جويعد. انتخبت الجمعية العمومية لجمعية نادي القضاة الفلسطينيين اليوم في مدينة رام الله، مجلس إدارة جديد لجمعية نادي القضاة الفلسطينيين، البالغ عددهم 13 قاضياً.

وقد تم انتخاب القضاة التالية أسمائهم:

القاضي جمال شديد

القاضي أسعد الدحدوح

القاضي أمجد حمدان

القاضي فاتح حمارشة

القاضي أحمد أشقر

القاضي فؤاد أبو بكر

القاضية هدى مرعي

القاضي مهند العارضة

القاضي عمار القواسمة

القاضي عوني البربراوي

القاضي محمد مصطفى

القاضية آمنة حمارشة

القاضي عبد الكريم حنون

وقد تم توزيع المناصب كالآتي: عبد الكريم حنون رئيساً، جمال شديد نائباً، فاتح حمارشة أميناً للسر، فؤاد أبو بكر أمينا للصندوق، أحمد الأشقر لجنة العلاقات العامة والإعلام، وسيتم توزيع باقي اللجان في الاجتماع القادم.

وحول نسبة القضاة المشاركين في الانتخاب، قال القاضي د. أحمد الأشقر لـوطن، إن 156 قاضياً من أصل 185 قاضياً (المجموع الكلي لأعضاء الجمعية) شاركوا في التصويت، ما يدل على تمسّك القضاة الفلسطينيين بحقهم بالدفاع عن استقلالهم وكرامتهم من خلال جمعية نادي القضاة.