أصدرت إرشادات للوقاية.. الصحة: فلسطين خالية تماما من فيروس "كورونا"

وطن: قالت وزارة الصحة، مساء السبت، إنّ فلسطين خالية تماما حتى اليوم من فيروس "كورونا 2"، الذي سجل العديد من حالات الوفاة في الصين وبعض من دول العالم.

وبيّنت الصحة في بيان صحفي وصل وطن نسخة منه، أنه وبناء على توصيات منظمة الصحة العالمية عمّمت على جميع مراكزها الصحية التعليمات اللازمة، والتي منها تعريف الحالة المشتبه بها، وطريقة عزلها، وتعامل الطواقم الطبية معها سريريًا ومخبريًا.

مؤكدة أنّ طواقم الوزارة على تواصل مستمر مع منظمة الصحة العالمية؛ لمواكبة أي مستجدات أو تعليمات تصدرها المنظمة الأممية بهذا الشأن.

ودعت الصحة المواطنين إلى اتباع الإرشادات التالية للوقاية من الإصابة بالفيروس القاتل:

1) الابتعاد عن الاختلاط المباشر مع الذين يعانون من التهاب رئوي.

2) غسل الأيدي بشكل متكرر خاصة بعد التعامل أو الاحتكاك بشخص مريض.

3) تجنب الاحتكاك غير الأمن مع مزارع الحيوانات.

4) الأشخاص ممن يعانون من التهاب رئوي، عليهم الابتعاد مسافة مناسبة عن الآخرين واستخدام المحارم الورقية خلال السعال أو العطس.

5) الالتزام التام بمعايير مكافحة العدوى في المشافي من العاملين الصحيين خاصة في أقسام الطوارئ.

6) على أي مريض عائد من الصين أو من الأماكن التي أعلن عن ظهور المرض فيها، وعليه عوارض الانفلونزا أو الالتهاب الرئوي سرعة التوجه إلى أقرب مركز صحي من أجل المعاينة.