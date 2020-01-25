الظاهرية يدك شباك العيسوية بـ6 أهداف

وطن: استهل المتصدر فريق شباب الظاهرية "الغزلان" مشواره في مرحلة الإياب من دوري الدرجة الأولى "الاحتراف الجزئي"، بفوز عريض على ضيفه العيسوية المقدسي بواقع ستة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، على ستاد دورا الدولي ضمن الجولة الثانية عشر.

وبهذا الفوز وسع الغزلان الفارق النقطي عن أقرب ملاحقيه طوباس الى خمس نقاط، بواقع 28 نقطة، أما العيسوية فبقي في ذيل الترتيب الثاني عشر برصيد 6 نقاط.

وعلى ملعب جنين، سقط أصحاب الأرض جنين أمام مركز طولكرم بنتيجة هدفين مقابل ثلاثة، ليرفع الثاني رصيده الى 12 نقطة في المركز العاشر، فيما بقي جنين في الترتيب الثامن برصيد 13 نقطة .