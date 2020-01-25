مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب واعتقال الصحفي ثائر الشريف

رام الله- وطن: اندلعت مواجهات، مساء اليوم السبت، مع قوات الاحتلال على مدخل مخيم العروب شمال الخليل.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن قوات الاحتلال أطلقت خلال المواجهات قنابل الصوت والغاز السام صوب الشبان وأهالي المخيم ما تسبب بحالة من الرعب بين الأطفال، واصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز، عولجوا على إثرها ميدانيا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من المخيم، الصحفي ثائر الشريف، واعتدت على عائلته بغاز الفلفل واقتادته الى جهة غير معلومة.