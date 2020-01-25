موسى أبو مرزوق يوجه مناشدة للرئيس بشأن مواجهة "صفقة القرن"

وطن: وجه عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، مناشدة إلى الرئيس محمود عباس، بشأن مواجهة "صفقة القرن".

وقال أبو مرزوق في تغريدة عبر صفحته في(تويتر): "كثر الحديث حول صفقة القرن، وتسريبات حول تغيير في مواقف بعض الدول، وتهديدات تستهدف قضيتنا الوطنية، مع انشغال بعضنا ببعض، مما يعرض مستقبلنا للخطر، هذا يستوجب مراجعة لمواقفنا حماية لمستقبلنا".

وتابع: "فلذا أناشد الرئيس (أبومازن) بدعوة الكل الوطني للقاء في القاهرة، للتوافق حول برنامج إنقاذ وطني".