نتنياهو: "صفقة القرن" فرصة تحدث مرة واحدة في التاريخ ولا يجب تفويتها

وطن: وصف رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، مساء السبت، إن خطة ترامب في الشرق الأوسط التي ستكشف عنها الإدارة الاميركية قريبا بالـ "تاريخية"، وذلك مع قرب توجهه إلى واشنطن لمناقشة هذه الخطة.

وقال نتنياهو في فيديو مصور نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "فرصة مثل هذه تحدث مرة واحدة في التاريخ ولا يجوز تفويتها. لدينا اليوم في البيت الأبيض صديق لإسرائيل أكبر من أي وقت مضى، ولذلك لدينا اليوم فرصة أكبر من أي وقت مضى".

وأضاف نتنياهو: "أتحدث مع الرئيس ترامب وفريقه منذ ثلاث سنوات حول احتياجاتنا الأمنية والوطنية الأكثر حيوية التي يجب شملها في أي تسوية سياسية. ولقيت آذاناً صاغية في البيت الأبيض لتلك الاحتياجات ولذا إنني مليء بالأمل بأننا نقف على حافة لحظة فارقة في تاريخ دولتنا".

وأكد رئيس وزراء الاحتلال بأنه يغادر البلاد إلى واشنطن ويشعر بأنه يحمل "رسالة ومسؤولية وفرصة كبيرة لن تعود وذلك من أجل ضمان مستقبل إسرائيل".

ومن جانبه، أعلن زعيم تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس، مساء السبت، أنه قبل دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالذهاب إلى واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة خطة ترامب المعروفة اعلاميًا باسم "صفقة القرن".