أحدهما في عامه الأخير.. أسيران يدخلان أعواما جديدة في سجون الاحتلال

رام الله- وطن: دخل أسيران من نابلس والخليل، اليوم السبت، أعواما جديدة في سجون الاحتلال، وهما:

الأسير جواد زياد شلختي (38 عامًا) من مخيم عسكر بمحافظة نابلس، دخل اليوم السبت عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال منذ اعتقاله في 25-1- 2002، وهو محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة.

والأسير سليمان خضر عبد الله مسالمة (23 عاماً) من مدينة الخليل دخل عامه العاشر والاخير في سجون الاحتلال، علماً أنه محكوم بالسجن عشرة أعوام ومعتقل منذ عام 2010.