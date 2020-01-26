اعتقال الشاب منجد صلاح وتسليم بلاغات استدعاء في برقة شمال نابلس

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاحد، الشاب منجد راغب صلاح من بلدة برقة شمال نابلس، بعد اقتحام منزله ومنازل أخرى بالبلدة.

وأفاد شقيقه صدام صلاح أن الجنود اقتحموا المنزل بعد تحطيم أبوابه وترويع الاطفال، واعتقلوا منجد كما اقتحموا منازل أخرى وسلموا أصحابها بلاغات لمراجعة مخابرات الاحتلال، وانسحبوا عبر طريق السهل وسبسطية.

واقتحمت قوات الاحتلال الاطراف الجنوبية لبلدة مادما جنوب نابلس والمنطقة المتاخمة لها من اراضي بورين المجاورة ليلا، بعد إقدام المستوطنين على اقتحام المنطقة ومحاولة الوصول إلى منازل الاهالي.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب وألقت قنابل الصوت والغاز صوب منازل المواطنين، كما تعرضت بلدة عزون شرق قلقيلية لاقتحام مشابه فجرا.