إصابة مواطن في غارات جوية للاحتلال على غزة

غزة- وطن: أصيب مواطن، بجروح طفيفة، جراء شن طائرات الاحتلال الحربية، غارات جوية على مواقع للمقاومة في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن المواطن أصيب بجروح طفيفة ونقل إلى مجمع ناصر الطبي لتلقي العلاج.

وبينت ذات المصادر أن طائرات الاحتلال قصفت موقعين مجاورين غرب وجنوب محافظة خانيونس، وثالث في منطقة معن شرق المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم قصفها بعدد من الصواريخ.

وأشارت إلى أن انفجارات كبيرة سمعت نتيجة القصف. فيما لحقت أضرار بالمواقع المستهدفة.

وزعمت القناة 13 العبرية إن الجيش قصف رداً على استمرار إطلاق البالونات من القطاع.