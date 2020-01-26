إدارة سجون الاحتلال تواصل عزل 6 أسرى من الهيئة التنظيمية

رام الله- وطن: تواصل إدارة سجون الاحتلال عزل ستة أسرى من الهيئة التنظيمية لحركة التحرير الوطني "فتح" للأسبوع الثاني على التوالي.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان، بأن إدارة سجن "ريمون" كانت قد نقلت الأسرى جمال الرجوب ومحمد عمر خرواط وموسى مخامرة وإبراهيم عبد الحي وأسامة محمد اسعيد وحازم صادق القواسمة إلى سجون متفرقة، وعزلتهم انفراديا، وما زالت تخضعهم للتحقيق في وحدة (لاهف 433).

وأوضحت، أن الأسرى يقبعون في غرف عزل انفرادي تفتقر لأدنى الحاجيات الأساسية، وكانت إدارة السجون قد قامت بتجميع الأسرى خرواط وعبد الحي ومخامرة في غرفة واحدة في سجن "هشارون" قبل عدّة أيّام.

يذكر أن إدارة سجون الاحتلال وقوّات قمع السجون كانت قد اقتحمت سجن "ريمون" عدّة مرات خلال شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، وتبعها نقل نحو (100) أسير إلى "نفحة"، مجرّدين من أغراضهم الشخصية.