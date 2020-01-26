الاحتلال يمنع فتح طريق مغلق بقرية زواتا غرب نابلس

وطن: منعت قوات الاحتلال الاحد إعادة فتح طريق مغلق بقرية زواتا غرب مدينة نابلس، وصادرت جرافة كانت تعمل بالمكان.

وقال رئيس مجلس قروي زواتا حافظ عليوي، إن قوات الاحتلال اعترضت جرافة كانت تعمل صباحا لإعادة فتح الطريق الواصل بين زواتا وقرية الناقورة المجاورة في منطقة "عين قشة".

وأوضح أن جنود الاحتلال منعوا الجرافة من مواصلة العمل، واستولوا عليها، كما اعتدوا عليه بالضرب عندما حاول منعهم.

ويذكر أن مجلس قروي زواتا كان قد شق هذا الطريق في السنة الماضية، لكن الاحتلال أغلقه بالسواتر الترابية، بحجة قربه من الطريق الالتفافي، مما حال دون تأهيل الطريق وتعبيده.