اعتقال شيخ العراقيب صياح الطوري والتحقيق معه

وطن: اعتقلت وحدة "يوآف" التابعة لما تسمى "سلطة تطوير النقب" صباح اليوم الأحد، صياح الطوري، شيخ قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع بعدما هدمتها سلطات الاحتلال للمرة 173 على التوالي.

واقتادت الشرطة الطوري إلى التحقيق في مركز الشرطة بمدينة بئر السبع، واعتقلته وبعض أهالي القرية عدة مرات سابقا بادعاء "الاعتداء على أراضي الدولة"، وعدة تهم بادعاء "اقتحام أرض عامة خلافا للقانون الإسرائيلي"، و"خرق أمر قضائي".

وأفاد عزيز الطوري، نجب الشيخ صياح الطوري، أنه جرى إطلاق سراح والده بعد ظهر اليوم.

(عرب48)