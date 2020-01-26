عقب تفشي "كورونا".. الخارجية: الجالية والطلبة الفلسطينيين في الصين بخير

وطن: طمئنت وزارة الخارجية والمغتربين شعبنا أن الجالية الفلسطينية والطلبة الدارسين في الصين بخير وبصحة جيدة.

وقال الوزارة في بيان وصل وطن، الأحد، أنه بناءً على توجيهات الرئيس محمود عباس وتعليمات وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي تتابع سفارة دولة فلسطين في جمهورية الصين الصديقة أوضاع الجالية الفلسطينية والطلبة في مقاطعة هوبي وبخاصة مدينة اوهان الصينية وذلك فيما يتعلق بفايروس كورونا، ولم تصل حتى اللحظة اية بلاغات لاصابة اي من افراد الجالية بهذا الفايروس.

وأضاف البيان: تعمل السفارة بشكل مباشر على التواصل مع الجالية في كل من كوانزو،ايوو، وبكين للاطمئنان المباشر على سلامتهم وصحتهم. كما تقوم السفارة بالتنسيق مع السلطات الصينية المختصة لمتابعة اية مستجدات تتعلق بأوضاع ابناء الجالية الفلسطينية، كما انها على تنسيق مستمر مع السفارات العربية الشقيقة لمتابعة تطورات الأحداث.

وقال البيان: ان الوزارة اذ تؤكد على وقوفها الدائم الى جانب جمهورية الصين الصديقة، واذ تتمنى لها النجاح في هزيمة هذا الفايروس، فانها تتمنى الصحة والسلامة للشعب الصيني الصديق.

وأكدت الخارجية أنه سيتم الاعلان عن اية تطورات في حال توافرها.