جلسة طارئة لقيادة جيش الاحتلال تحسبا لأحداث بعد الإعلان عن "صفقة القرن"

وطن: من المقرر أن يعقد وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت اجتماعا قريبًا مع قادة جيشه في مقر قيادة فرقة الضفة الغربية، لتدارس الاستعدادات لإعلان "صفقة القرن".

وذكرت القناة السابعة العبرية أن بينيت سيعقد جلسة طارئة وخاصة مع قيادة جيش ومخابرات الاحتلال في الضفة الغربية، للاستعداد لإمكانية رد الشارع الفلسطيني بشكل عنيف على إعلان "صفقة القرن" المقرر الثلاثاء القادم.

في حين تختلف التقديرات العسكرية والأمنية الإسرائيلية حول الرد الفلسطيني على الصفقة ما بين إمكانية تدهور الأمور لانتفاضة جديدة، وآخرون يرون أن الشارع الفلسطيني غير مبالٍ حاليًا ومنشغل بمشاكله اليومية.