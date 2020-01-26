التربية: مستمرون في تطوير التعليم رغم انتهاكات الاحتلال

وطن: اكدت وزارة التربية والتعليم ضرورة تكاتف كافة الجهود ووقوف المؤسسات الإنسانية والحقوقية الدولية عند واجباتها تجاه حماية قطاع التعليم في فلسطين؛ في ظل مواصلة الاحتلال "الإسرائيلي" هجمته الشرسة على كل مكونات هذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك في تقرير للوزارة، اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي للتعليم والذي تم الإعلان عنه لأول مرة العام الماضي وحمل هذا العام عنوان "التعليم من أجل الناس والازدهار والسلام".

وأشارت إلى استمرار انتهاكات الاحتلال بحق التعليم؛ خاصةً في مدينة القدس وفي الخليل والمناطق المسماة "ج" وفي قطاع غزة، إذ تحتفي فلسطين بهذا اليوم أسوة بدول العالم أجمع؛ وسط التزامها بتوفير التعليم النوعي للجميع، خاصةً في المناطق النائية والمستهدفة.

وذكرت الوزارة في تقريرها حول انتهاكات الاحتلال بحق العملية التعليمية للعام 2019؛ والذي يصدر عن الإدارة العامة للمتابعة الميدانية؛ أن الاحتلال قتل طالبين، واعتقل (161) طالباً وطالبة، و(17) معلماً وموظفاً إدارياً، وجرح (175) طالباً وطالبة و(120) معلماً وموظفاً إدارياً.

وبيّنت أن الاحتلال احتجز (101) من الطلبة و(40) من المعلمين والإداريين، وأعاق الوصول الآمن للطلبة بواقع (4576) حالة، و(859) للمعلمين والإداريين.

وحسب التقرير فإن الاحتلال هدم مدرستين وسلم إخطارات هدم ووقف أعمال بناء ومصادرة وإغلاق لعدد آخر من المدارس، وأن (49) مدرسة تعرضت لاعتداءات مختلفة، في حين بلغ مجموع الحصص الدراسية الضائعة على الطلبة بفعل انتهاكات الاحتلال (3071.5)، هذا في الوقت الذي يشن فيه الاحتلال هجمة شرسة على المناهج الوطنية ويسعى بكل ما أوتي من قوة للسيطرة على التعليم في القدس وأسرلته.

وتطرق إلى أن الاحتلال يواصل أيضاً التضييق عليها ومنعها من بناء مدارس ضمن المعايير والأسس المعتمدة في المناطق المستهدفة، مما اضطرها لبناء مدارس من الصفيح أو "الكرفانات"، وذلك من باب حرصها على توفير التعليم للطلبة في هذه المناطق.

وشددت التربية على أن ما يمارسه الاحتلال من انتهاكات بحق التعليم يشكل تحدياً حقيقياً أمام تحقيق فلسطين للأهداف المعلنة دولياً، والالتزام بالمواثيق الدولية للعمل بشكل حثيث لتطوير كافة مركبات التعليم ومراحله.

وأكدت سعيها الحثيث لتعزيز الشراكة الناجزة مع مؤسسات العمل الوطني الرسمية والأهلية، لضمان تحقيق الأهداف الوطنية، داعيةً مؤسسات المجتمع الدولي والدول الصديقة للانسجام مع الجهود التي تبذلها الحكومة، خاصةً على صعيد الارتقاء بالتعليم ومخرجاته، وتطوير البنية التحتية لهذا القطاع الاستراتيجي.

يُشار إلى أن اليوم العالمي للتعليم أقرته الأمم المتحدة في 24 كانون الثاني من كل عام.