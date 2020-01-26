الأشغال تبحث علاج أضرار المنخفضات الأخيرة بالضفة

وطن: بحث وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة مع مدراء مديريات الوزارة في مختلف محافظات الضفة الغربية الجهود التي بذلتها طواقم الوزارة خلال المنخفضات الجوية الأخيرة من تدخلات لخدمة المواطنين ووقطاع الطرق.

وقال زيارة في بيان، الأحد إنه تم تخصيص مبلغ مالي لعلاج الأضرار التي نجمت عن المنخفض، وسيتم ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من محافظات وبلديات، داعياً طواقم الوزارة بالاتحاد جسم واحد لمساعدة المواطنين أينما تواجدو بكافة الإمكانيات المتاحة.

وطالب بالاستمرار بالأعمال والاستفادة من العقبات لحلها في المنخفضات القادمة.

كما دعا الطواقم إلى استمرار هذه الجهود والعمل على علاج الأضرار التي لحقت بقطاع الطرق والتي نجمت عن المنخفض من خلال المتابعة وإجراء إصلاحات شاملة في إطار تقديم أفضل خدمة للمواطن الفلسطيني.